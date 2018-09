Solo Mario Olivieri e Saverio Di Giacomo a difendere il vastese

Si è tenuta stamattina a L’Aquila la prevista seduta della commissione regionale VIA , chiamata ad esprimersi sul progetto di realizzazione di una quarta vasca - promosso dall’operatore privato Cupello Ambiente - da realizzarsi in adiacenza all’impianto consortile Ci.Ve.Ta. di Cupello . Con grande meraviglia e , nonostante il rilievo mediatico della citata operazione e nonostante le numerose prese di posizione politiche su questo importante argomento , si è dovuto verificare che solo il Consigliere regionale Mario Olivieri ed il Sindaco di Monteodorisio Saverio Di Giacomo sono stati presenti a rappresentare gli interessi del consorzio pubblico e del territorio .

Assenti i rappresentanti Ci.Ve.Ta. ed i Sindaci di Vasto , San Salvo e - pazzesco - di Cupello , evidentemente distratti o non sufficientemente interessati . Sta di fatto che i rappresentanti del territorio sono stati auditi in commissione ed hanno potuto precisare che giammai dovrà essere consentita una prevaricazione così forte degli interessi territoriali , in barba , in sfregio e senza il coinvolgimento delle popolazioni . La iniziativa in esame - e le altre promosse da Cenatech e Valle Cena - se approvate , potrebbero trasformare Cupello ed il vastese nella pattumiera di Abruzzo, a favore di operatori privati . Ciò non può e non deve essere fatto .

Tutte le operazioni vanno valutate , complessivamente ,nell’interesse pubblico prevalente e devono essere gestite da istituzioni pubbliche controllate da chi rappresenta il territorio . Ogni altra considerazione lascerebbe la porta aperta a possibili speculazioni in un settore quale è quello ambientale , dove troppi forti sono i rischi ed i connessi interessi. Per queste ragioni sarà indispensabile ragionare attentamente , riservandosi di sollecitare anche l’intervento della magistratura per valutare le ombre e le omissioni che fin dall’inizio hanno caratterizzato questa pratica . Menna, Magnacca e Marcovecchio che sono i Sindaci proprietari di Ci.Ve.Ta. , si rimuovano dal torpore e prendano finalmente una definitiva posizione su questi interventi che , ad oggi , sembrerebbero evolvere in danno dei propri cittadini.

La seduta Via è stata aggiornata alla prossima settimana .