L’assessore Marcello: il PD sul turismo rimedia l’ennesima figuraccia

“E’ proprio vero che il Pd di San Salvo anche sul turismo rimedia la solita figuraccia. Bastava leggere i dati diffusi dal centro studi di Confartigianato Chieti-L’Aquila, che analizzava il tasso di ‘turisticità’ e di appeal dell’Abruzzo, per rendersi conto che, come per il Molise, la nostra regione è tra le uniche in Italia che ha fatto marcia indietro sul numero delle presenze, tanto da risultare ultima nella speciale graduatoria nazionale. San Salvo ha tenuto pur considerando alcune partenze dovute alla paura del terremoto tra il 14 e il 16 agosto che hanno spezzato la stagione”. A dichiararlo è l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello in risposta a un comunicato sul turismo della sezione di San Salvo del PD.

L’assessore Marcello si pone una domanda sull’analisi di Confartigianato a proposito dei numeri sulle presenze turistiche. “La causa di meno presenze? Come dice l’associazione della micro e piccola impresa l'Abruzzo ha bisogno di una programmazione unitaria e articolata dell'ampia offerta del territorio. Una programmazione che valorizzi le eccellenze paesaggistiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche presenti nelle quattro province. Tutto questo non è stato fatto, ancor più in questi ultimi anni dal governo regionale a guida PD. I dati, infatti, dimostrano che c'è bisogno di nuovo impulso e di più attenzione per un settore che potrebbe diventare un volano dell'economia regionale”.

Conclude l’assessore Marcello: “Quindi di cosa parla il PD di San Salvo? Quando il PD ha interrogato i titolari dei lidi balneari ritengo abbia ricevuto da qualcuno la risposta che ci sono state disdette e quindi mancati arrivi dopo i movimenti tellurici del 14 e 16 agosto? Ed ancora hanno chiesto informazioni ai titolari dei residence sui motivi di alcune improvvise partenze il 17 agosto a mattina? L’Amministrazione comunale di San Salvo è sempre pronta a far tesoro delle esperienze altrui, anche di quelle del comprensorio. Ma quali sono quelle a costo zero per i cittadini in grado di poter riempire il calendario delle manifestazioni estive? Aspettiamo suggerimenti”.