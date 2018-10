Zona economica di sviluppo, Lolli prende tempo

“A una precisa richiesta con la quale si chiedeva un incontro non oltre quindici giorni dal 28 settembre per discutere sulla Zes, vista la sua assenza dello scorso giovedì, il presidente vicario della Regione Abruzzo mi ha inviato una risposta laconica che non contribuisce a fare alcun passo in avanti e anzi serve solo a prendere del tempo che non giova a fare chiarezza e a dare certezze al territorio del Vastese”.

A dichiararlo è il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo aver ricevuto questa mattina la risposta dal presidente vicario Lolli alla lettera di un incontro sollecitato da diversi sindaci del Vastese, dai vertici aziendali delle maggiori industrie del territorio, dai rappresentanti sindacali aziendali e di categoria, dalla Confindustria e dall’Associazione degli industriali del Vastese, dai consiglieri regionali Febbo e Smargiassi e dai consiglieri comunali di questo Comune.

“Richiesta di confronto al quale al momento Lolli si sottrae – aggiunge il sindaco – venendo meno alle sollecitazioni di enti, aziende e mondo sindacale del territorio per discutere sulle zone economiche di sviluppo che vedono in forte ritardo l’Abruzzo”.