Polo scolastico, via libera con l'affidamento dei lavori

Buone nuove per il polo scolastico di San Salvo. Questa mattina il responsabile del servizio Lavori pubblici del Comune di San Salvo ha provveduto ad aggiudicare i lavori per il nuovo polo scolastico che ospiterà le scuole materna ed elementare con l’accorpamento degli edifici scolastici di via Firenze e via De Vito, dopo il fermo che si era determinato a causa di un ricorso che aveva rallentato i tempi dell’iter amministrativo.

Dopo la rinuncia della precedente aggiudicataria e il venir meno del contenzioso che la seconda aggiudicataria aveva intento innanzi al Tar, sarà l’associazione temporanea di imprese composta da Edilflorio srl, Fossaceca srl e F.lli Di Carlo srl a realizzare la nuova struttura.

“Siamo riusciti a fare l’aggiudicazione definitiva – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – che era stata sospesa dopo un ricorso di una delle ditte che aveva partecipato alla gara. Aggiudicazione definitiva che ci consente di iniziare i lavori. Ricorso che non contestava né il bando né gli atti amministrativi ma unicamente la valutazione tecnica che era stata fatta da una commissione tecnica esterna al Comune come prevede la legge sugli appalti”.

Il sindaco ribadisce come “questa sia una buona notizia che si aggiunge a tutto il lavoro sin qui svolto da questa Amministrazione comunale nell’ambito dell’edilizia scolastica e per la messa in sicurezza delle scuole a San Salvo”.

SAN SALVO, 3 ottobre 2018