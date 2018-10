Autostrade: M5S Abruzzo, contro governo solo fake news

"Davanti a un governo che impegna fondi e risorse per la messa in sicurezza delle autostrade che collegano l'Abruzzo a Roma, c'è chi diffonde l'ennesima fake news e propone solo attacchi strumentali". Lo affermano i parlamentari abruzzesi del MoVimento 5 Stelle.

"Si sta lavorando per poter finalmente impiegare in tempi rapidi denaro pubblico che aiuterà la nostra regione a migliorare la qualità delle infrastrutture stradali che tutti percorriamo ogni giorno, cosa che in passato non è stata fatta.

I finanziamenti che per legge sono stati previsti non possono in alcun modo andare perduti in virtù del fatto che sono vincolati da impegni istituzionali. Il ministro Toninelli - proseguono - si sta muovendo in prima persona, mettendoci la faccia, ma dall'altra parte invece c'è chi vuole che in Abruzzo ci si fermi dietro discussioni sterili e di posizionamento politico. Per una volta i nostri avversari politici la smettano di essere anche avversari dei cittadini e pensino al bene comune". (ANSA).