Autostrade, Marcozzi: nessun taglio

Il Consigliere del Movimento 5 stelle Sara Marcozzi interviene per fare chiarezza "sui fondi stanziati nel decreto Genova per le Autostrade A24 e A25. Grazie al Governo possiamo avviare subito lavori per 192 milioni di euro per la messa in sicurezza della nostra rete regionale". "Dopo anni di immobilismo, pedaggi alle stelle e piloni pericolanti - spiega Marcozzi - questa è l'unica notizia da dare e non il presunto taglio ai fondi Masterplan. Bene ha fatto il Ministro Toninelli dunque a smentire ufficialmente le bufale veicolate in queste ore da chi ci ha malgovernato negli ultimi anni. I 192 milioni di investimento sulla rete vengono anticipati dal Fondo Masterplan, in modo da poter avere la liquidità disponibile per intervenire subito: perché la sicurezza di chi viaggia in autostrada non può non essere trattata come una priorità. Ma quelle stesse risorse è già previsto che vengano ripristinate al fondo in questione. Nessun furto, nessuno scandalo se non quello di chi riesce a far polemica anche sulla sicurezza degli Abruzzesi". "Infine - sottolinea ancora Marcozzi - d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, al fine di non rallentare la progettazione e la realizzazione degli interventi già inclusi nei patti di sviluppo sottoscritti da Abruzzo e Lazio, e ritenuti prioritari dalle Regioni rispetto a quelli inseriti nel Piano operativo infrastrutture, ho ottenuto l'impegno di ristorare le risorse in legge di Bilancio". (com/red)