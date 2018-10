"Non vengono effettuati i controlli per il Civeta?"

Carissimi,

mi premuro inviarVi la presente nota per rappresentarVi formalmente la situazione che si sta generando nel consorzio intercomunale dei rifiuti CIVETA con sede a Cupello e, più specificatamente, nella cosiddetta terza vasca di “servizio” gestita dalla Cupello Ambiente s.r.l.

Il contratto di servizio in itinere tra il consorzio CIVETA e la Cupello Ambiente s.r.l. prevederebbe una durata di attività di circa 8 anni.

Nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) concessa da codesta regione Abruzzo alla Cupello Ambiente s.r.l. si offre l’opportunità e la possibilità di reperire i rifiuti anche da ambiti extraconsortili senza specificarne i limiti geografici; da ciò, la ditta gesrice dell’impianto, porta e scarica tranquillamente rifiuti provenienti anche da fuori regione.

Da quanto mi è dato sapere questa opportunità non era contemplata nel bando di gara europeo che il consorzio CIVETA emanò allorquando, l’assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte del consorzio, deliberò la costruzione della terza vasca di “servizio”.

In considerazione dell’enormità di rifiuti conferiti da fuori regione, della velocità con cui si va riempendo la terza vasca di servizio che sta accorciando visibilmente i tempi di durata residua rispetto agli 8 anni inizialmente previsti, all’ufficialità della notizia di una richiesta di autorizzazione avanzata dalla Cupello Ambiente s.r.l. per la costruzione di una nuova ampia vasca che poco o nulla ha di strategico sia rispetto ai contenuti del Piano Regionale dei Rifiuti che portare avanti con dovizia l’ambizioso piano industriale del consorzio CIVETA, in qualità di Consigliere Comunale ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa ho fatto richiesta di accesso e fornitura di atti per conoscere qualità e quantità di rifiuti conferiti per l’anno 2017 e sino a tutto il 30/6/2018.

La richiesta l’ho formulata al consorzio CIVETA e, tramite questo, anche alla Cupello Ambiente s.r.l.

Il consorzio CIVETA mi ha fornito i dati in maniera puntuale e corretta ma la Cupello Ambiente s.r.l. NO e, per questa ragione, ho formulato un formale ricorso al Signor Prefetto della provincia di Chieti dalla quale attendo ancora un riscontro.

Nel frattempo la preoccupazione tra i cittadini e nel territorio cresce di molto anche perché, chi avrebbe titolo e diritto a porre in essere controlli serrati ed attenti sulla quantità e qualità dei rifiuti extra consortili conferiti ha sin qui evitato di esercitare questa doverosa funzione, con la presente CHIEDO a Voi di esercitare sia il controllo attento sostitutivo di merito che ridurre, alla Cupello Ambiente s.r.l., la possibilità di conferimento dei rifiuti extra consortili solo a quelli di natura regionale.

In attesa di cortese e solerte riscontro, con l’occasione, porgo i più vivi e cordiali saluti.