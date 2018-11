Turismo, presentazione del bando regionale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Verrà presentato, domani giovedì 8 novembre alle ore 16.00 nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, il programma di attuazione 2018 per gli interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo per quanto previsto dalla L.R. n. 77 del 28 aprile 2000 e successive modificazioni.

E’ un’iniziativa dell’Assessorato comunale alle Attività produttive e della Confartigianato di Chieti finalizzata alla presentazione dell’avviso pubblico per la concessione di aiuti alle imprese turistiche.

Parteciperanno Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, Daniele Giangiulli, direttore Confartigianato, Sara Leone, consulente Confartigianato, e Tonino Marcello, assessore comunale alle Attività produttive e promozione del turismo.