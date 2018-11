Spadaccini esprime solidarietà nei confronti dei giornalisti vastesi e di tutto il comprensorio

In riferimento all’articolo a firma M. M. inerente ‘una frattura insanabile nel centrodestra vastese’ pubblicato sul sito piazzarossetti.it in data 19 novembre u. s., ci spiace dover ancora una volta constatare la superficialità con la quale si punti il dito contro i giornalisti locali stavolta accusandoli di scarsa credibilità, oltretutto su una testata il cui direttore proprio recentemente si è recato a Pescara per manifestare in favore della libertà di stampa.

I giornalisti vastesi e di tutto il comprensorio, è bene rimarcarlo, operano da sempre con dedizione, professionalità e indipendenza; godono della credibilità che viene loro concessa da anni di lavoro al servizio dell’informazione e dal numero di lettori che li seguono; si avvalgono di quel diritto di critica che, come logica vuole, non può non essere indirizzato principalmente verso chi gestisce la Res Publica.

La dialettica politica è una cosa, l’informazione ben altra.