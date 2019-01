San Salvo, avviso per gli assistiti del pediatra di libera scelta Jaber Hussein

Dal 31 gennaio 2019 il dottor Jaber Hussein, pediatra di libera scelta a San Salvo, cesserà l’attività convenzionata con la Asl.



L'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha avviato le procedure per conferire un incarico provvisorio a un altro pediatra.



Nel frattempo ci si potrà rivolgere ai pediatri Roberto Festa (il cui studio si trova in corso Umberto 52 a San Salvo) e Umberto Muzii (il cui studio si trova in corso Garibaldi 178 a San Salvo).



In ogni caso gli interessati potranno scegliere un altro pediatra dell'ambito distrettuale di Vasto che non abbia raggiunto il limite massimo di pazienti rivolgendosi agli Uffici scelta e revoca della Asl (sede Distretto sanitario di San Salvo - sede Distretto sanitario di Vasto).