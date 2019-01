LiberaMenteio , “ liberi dentro, liberi fuori ”. Questo è lo slogan della nuova proposta di PNL LOW COST.

Domenica 3 febbraio alle 17:00 presso la sala convegni della Chiesa San Marco Evangelista di Vasto, in via Maddalena , si terrà un incontro gratuito in cui verranno presentate le attività previste da questa nuova sfida dell’Associazione. Alla domanda: di cosa si tratta? I trainer dell’incontro, José Sergio Santoro, Claudio Barbato e Graziano Artese , rispondono che le attività di LiberaMenteio mirano a creare un gruppo di persone che cammina insieme per liberare il proprio potenziale e vivere al meglio la propria vita. Strategie vincenti, esperienze, azioni, immagini, musica, divertimento e buoni amici saranno i migliori presupposti per definire obiettivi, trovare risorse e guidare la propria vita dove si desidera.

Alcune tematiche trattate saranno:

Sviluppo dell’autostima e della fiducia in sé stessi.

Controllo delle emozioni e dello stress.

Come trovare energia e coraggio.

Tecniche di comunicazione efficace e persuasiva.

Come prendere decisioni vincenti.

Costruzione e raggiungimento dei propri obiettivi.

Saper dire di NO a chi o cosa limita la nostra vita.

Principi di Leadership.

Il potere delle abitudini.

Credenze e valori.

La legge dell’attrazione​

Perché e come essere liberi dentro e liberi fuori.

Per saperne di più, fare domande o lanciare delle idee la migliore soluzione è partecipare all’incontro di domenica 3 febbraio. Salvate la data ! “ La strada per la felicità è la libertà, la strada per la libertà è il coraggio. Solo chi supera le sue paure è veramente libero”. (Aristotele)

Per maggiori informazioni iscriviti al gruppo di Facebook : LiberaMenteio. Manda una email a info@liberamenteio.it . Telefona a Claudio 335 7851013 o Sergio 347 0813478. Ente di formazione in PNL e Coaching - Vasto Allego le foto di LIBERAMENTEIO (LA LOCANDINA DELL’INCONTRO) PNL LOW COST (Orienta le tue vele)