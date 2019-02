Polo Scolastico e posa della prima pietra, "Stamane la parata istituzione in vista delle regionali"

Stamane la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo Polo Scolastico che sorgerà in via Melvin Jones. Ribadendo la nostra contrarietà al nuovo Polo Scolastico per i soli e unici motivi che riguardano innanzitutto il notevole aggravio fiscale per le tasche dei cittadini visto l’ammontare dell’opera passata dai 4milioni di euro iniziali ai già 6milioni di euro (e i lavori sono solo all’inizio) con conseguente immobilismo politico-amministrativo della città ed in secondo luogo anche per l'ubicazione che non solo è a due passi dal fantomatico forno crematorio ma è una zona anche priva di viabilità di servizio, la cerimonia vedrà la presenza del Ministro leghista dell’Istruzione Bussetti.

Una visita del Ministro leghista a quattro giorni dal voto delle regionali abruzzesi che rientra nelle ripetute parate istituzionali che i vertici nazionali stanno facendo in questi giorni nella nostra Regione e che vanno a braccetto con l’ormai più che evidente bassa caratura istituzionale e politica della sindaca Magnacca e della maggioranza di centrodestra nel continuare a omettere, a non invitare, a non ricordare il buon operato del Governo e della Regione Abruzzo a guida Pd senza i quali nulla si sarebbe fatto a San Salvo.

Riteniamo che non invitare o quantomeno non ricordare quanti hanno fattivamente lavorato affinché tale cerimonia potesse avvenire, sia di basso profilo istituzionale che denota la bassezza politica, istituzionale e morale della sindaca e della maggioranza di centrodestra. Ma, ahimè, a questo purtroppo ci siamo abituati. Rientra nel loro costume di amministratori che omettono di dire la verità ai cittadini.

A loro ricordiamo che se con il nuovo polo scolastico “ci si incammina verso il futuro di San Salvo” (come dalla stessa sindaca rimarcato) è solo grazie al “Bando scuole innovative” inserita nella legge 107 della riforma della “Buona Scuola” del Governo a guida Pd.

Ricordiamo inoltre che se a breve le nostre tasche saranno più leggere per i prossimi trent’anni è solo per demerito dell’amministrazione comunale di centrodestra che in questi sette anni di amministrazione, nonostante nessuna opera sia stata realizzata con i soldi di noi cittadini ma solo grazie alla Regione a guida Pd, non è stata in grado di accantonare e fare casse per ovviare a quanto nei fatti è stato messo in campo dal Governo e dalla Regione Abruzzo a guida Pd e di cui il Comune di San Salvo e quindi tutti noi abbiamo potuto beneficiare.

Se in questi anni inoltre “ l’Amministrazione comunale si è potuta attivare nel campo delle opere pubbliche con iniziative concrete nella consapevolezza che la prima parola è la messa in sicurezza degli edifici”, è solo grazie ai fondi stanziati dall’Assessore regionale Silvio Paolucci .

Senza la Regione Abruzzo a guida Pd TUTTI gli edifici pubblici e scolastici della nostra città oggi non sarebbero in sicurezza come non ci sarebbero oggi la palestra di via Ripalta, la pista ciclabile e quant'altro realizzato e messo in sicurezza.

Questa è l’unica verità che DEVE essere detta e che il centrodestra omette sempre di dire!

Il Grazie al Governo Nazionale e Regionale a guida Pd lo diciamo noi a nome di tutti cittadini!

Alla maggioranza di centrodestra diciamo infine: "Smettetela di raccontare il falso! Smettetela di omettere le verità! Smettetela di fare vostre opere di cui non avete nessun merito!".