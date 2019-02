Adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

L’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti ha adottato, con delibera n. 92 del 31 gennaio 2019, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) 2019-2021 che include, come parte integrante del piano, anche un’apposita sezione dedicata alla trasparenza che è uno degli assi portanti della politica anticorruzione.

La funzione del Piano è di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità all’interno della Asl attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione delle unità operative aziendali al rischio di corruzione e i relativi interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Ha valenza programmatica in quanto l’adozione del Piano non si configura come un’attività ultimata e definita, bensì come un insieme di processi che gradualmente possono essere modificati, integrati e migliorati in riferimento ai risultati ottenuti, al fine di realizzare un adeguato sistema di interventi organizzativi.

Pertanto, anche a seguito dell’analisi dei risultati conseguiti nel corso del 2018, per l’aggiornamento del Piano si è resa necessaria un’attività di aggiornamento e integrazione dello stesso, apportando le dovute revisioni e implementazioni rispondenti al percorso di continuo miglioramento del sistema e alla necessità di un costante adeguamento normativo.

Il Piano è stato elaborato sulle indicazioni fornite dall’Anac ed è pubblicato qui nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione".