Eletta! Grazie di cuore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sono felice, emozionata e orgogliosa. Ho portato avanti una campagna elettorale senza alcun potere forte alle spalle. Siamo partiti in pochi e a mano a mano che i giorni passavano l’affetto, la stima e il calore di tanta gente comune, come me, sono diventati il mio potere forte. Continuerò così.

Continuerò a stare tra le persone, ad ascoltare, a farmi portavoce di tutti i cittadini nelle istituzioni regionali. Continuerò a non promettere la luna ma a fare ciò che è possibile fare per il bene e l’interesse di tutti gli abruzzesi.