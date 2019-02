Attribuzione seggi, Febbo: contestazioni inesistenti e infondate 

"Apprendo di contestazioni circa l'attribuzione dei seggi e in modo particolare quello di Forza Italia in provincia di Chieti. Contestazioni che non trovano nessun riscontro oggettivo ma sono esclusivamente frutto di dichiarazioni e supposizioni non supportate da specifiche rideterminazione né tantomeno da atti ufficiali di riconteggio e impugnativa". Questo il commento del consigliere regionale di Forza Italia appena rieletto Mauro Febbo che aggiunge quanto segue: "Oggi esiste l'attribuzione ufficiale di seggi fatta scientificamente dal Ministero degli Interni, supportata da quella interna dell'ufficio elettorale della stessa Regione. Attribuzione elaborata su un sistema testato per la seconda volta e il tutto è suffragato anche dalla verifica dei nostri esperti. Attendiamo con serenità la proclamazione da parte della Corte d'Appello e se qualcuno avrà qualcosa da contestare lo potrà fare secondo modalità e termini di legge, per il resto sono e rimangono solo "chiacchiere" tese a confondere i cittadini ed elettori".