La premiazione della quarta edizione della quarta mostra Artigianato Creativo

“Sono davvero orgogliosa per la partecipazione della città che si è impegnata a presentare lavori per valorizzare San Salvo, la sua storia e la sua voglia di creare una prospettiva di futuro. Dobbiamo impegnarci tutto assieme per far innamorare i cittadini a San Salvo, ringrazio per questo la Pro Loco e Arte del Saper Fare per aver saputo stimolare le giuste corde”.

Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca al termine della premiazione che si è svolta domenica pomeriggio nella sala Balduzzi della Porta della Terra della quarta Mostra di Artigianato Creativo organizzato dalla Pro Loco San Salvo. Nutrita la partecipazione con l’esposizione nei due giorni precedenti di tutti gli elaborati presentati che hanno visto la partecipazione delle scuole dell’Istituto comprensivo 1 e della secondaria “Salvo D’Acquisto.

Un ringraziamento a quanti nella Pro Loco hanno organizzato e gestito un’iniziativa così partecipata. Alla cerimonia era presente anche l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza.

Tre le modalità di voto: una espressa dalla giuria tecnica (Tiziana Magnacca, Orazio Di Stefano, Antonio Cilli, Antonia Schiavarelli, Marco Granata, Angelico Travaglini, Fernando Sparvieri e Vania Perrucci), quella determinata dal voto del pubblico che ha visitato la mostra e quella social con i voti espressi su Facebook e Instagram.

Le categorie premiate dalla giuria tecnica:

Categoria artisti

1) Daniele Laudadio

2) Lorenza Brescia e Filomena Cappa

3) Miranda Clissa

Categoria scuole

1) Scuola infanzia Sant’Antonio

2) Scuola Via Verdi

3) Scuola Via Firenze

Categoria associazioni

Cse Il Mosaico