C.i.v.e.t.a.: partono nuovi innovativi investimenti. Sempre piu’ protagonisti nel sistema regionale rifiuti

In data 6 marzo 2019 sono state sottoscritte a Pescara con la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti n. 3 convenzioni per la concessione di risorse di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente", Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti” finalizzate a rafforzare le dotazioni impiantistiche di trattamento/recupero e chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del Polo Tecnologico di Cupello in loc. “Valle Cena”. Sono state da subito avviati tutti i necessari adempimenti per bandire le gare d’appalto per la realizzazione dei lavori.

Interventi finanziati :

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Acquisto nuovo trituratore per l’impianto di trattamento meccanico biologico

Realizzazione nuova linea di raffinazione del compost di qualità;

Realizzazione linea automatica di pesatura, confezionamento, insacchettamento e pellettizzazione del compost di qualità;

Realizzazione linea automatica per cubettatura e pellettizzazione del compost di qualità. Per Euro 1.167.000,00 .

IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO

Realizzazione impianto antincendio con sistema di termocamere e videosorveglianza;

Sistemazione e bitumatura dei piazzali, viabilità interna e rifacimento linee di collettamento acque piovane e fognarie;

Revamping impianto di cogenerazione e produzione di energia elettrica da biogas di discarica (discariche esaurite);

Potenziamento della sezione impiantistica di trattamento biologico, insufflazione e stabilizzazione frazioni organiche;

Sostituzione del vaglio rotante dell’impianto TMB. Per Euro 1.500.000,00 .

PIATTAFORMA PER IL TRATTAMENTO/RECUPERO IMBALLAGGI

Interventi per nuova linea di cernita imballaggi da raccolta differenziata e loro avvio alle filiere CONAI, con riduzione dei costi di gestione. Per Euro 312.544,00.

Interventi per un totale complessivo di ca. 3 mil/Eu che garantiranno un rilevante miglioramento delle prestazioni gestionali ed ambientali del Polo Tecnologico del C.I.V.E.T.A., rafforzando il suo ruolo determinante di polo pubblico strategico nel sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti nonché del centro-sud, che sarà anche dotato di un nuovo Digestore anaerobico in fase di avvio della sua realizzazione, coerentemente a quanto delineato nella programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018.