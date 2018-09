'Filippo Palizzi, la Natura e le Arti', a Napoli 'luci' sul volume dedicato all'illustre vastese

Presentazione a Napoli del volume Filippo Palizzi, la Natura e le Arti - Documenti, testimonianze, immagini, a cura diLucia Arbace, nell'occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita dell'artista vastese.

Appuntamento alle Gallerie d’Italia, presso Palazzo Zevallos Stigliano, martedì 11 settembre alle ore 18.

Interverranno i sindaci di Napoli e Vasto, Luigi De Magistrise Francesco Mennae gli assessori comunali alla Cultura delle due città, Gaetano Danielee Giuseppe Forte. Le relazioni saranno di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Maria Antonietta Picone Petrusa, Professore emerito in Storia dell’Arte Contemporanea, Università di Napoli Federico II, e Lucia Arbace, Direttore del Polo Museale dell'Abruzzo e curatrice del volume e della mostra



In occasione del bicentenario dalla nascita di Filippo Palizzi (16 giugno 1818 – 16 giugno 2018), il Comune di Vasto, in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ha varato una serie di eventi dedicati all’illustre concittadino.



Di particolare rilievo la mostra retrospettiva, aperta fino al 30 settembrein Palazzo d’Avalosa Vasto che narra la personalità di Filippo Palizzi attraverso 50 opereprovenienti dai Musei Civici di Palazzo d’Avalosa Vasto e altre 150in prestito da prestigiosi musei italiani tra cui il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Polo Museale della Campania, il Museo Nazionale di San Martino, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, leScuole Officine del Museo Artistico Industriale di Napoli e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.



Si affianca alla mostra il volumeFilippo Palizzi, la Natura e le Arti contenente saggi specialistici, che verrà presentato martedì 11 settembre.



Il volume a cura di Lucia Arbace, 324 pagine interamente a colori, edito da Rocco Carabbanella collana Documenti, testimonianze, immagini diretto dal Prof.Gianni Oliva, presenta i testi di Lucia Arbace, Franco Maria Battistella, Silvia Bosco, Maria Grazia Gargiulo, Alessandra Giancola, Stefano Menna, Rossella Napoli, Giorgio Napolitano, Maria Antonietta Picone Petrusa, Patrizia Piscitello, Sara Pizzi, Chiara Stefani, Maria Tamajo Contarini, Andrea Zanella. Le foto sono di Gino Di Paolo, Marco Casciello, Luciano Romanoe archivi vari.



Si è inteso così celebrare le grandi doti creative di un artista italiano, schivo e solitario, che ha interpretato magistralmente la sua giovane nazione conquistando non solo l’attenzione dei sovrani Borbonee Savoia, ma anche il consenso di una clientela internazionale, dal Nord Europa al Sud America.