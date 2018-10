LibrAzioni – una settimana alla scopertà della libertà di leggere

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Da lunedì 22 a sabato 27 ottobre in arrivo un’intensissima settimana del libro organizzata dall’IIS “Raffaele Mattioli” di San Salvo, in collaborazione con il Comune e le cartolibrerie della città gemellate con l’istituto.

L’adesione alle due iniziative congiunte Libriamoci e #ioleggoperché è ormai una costante per l’IIS Mattioli di San Salvo. Come lo scorso anno l’obiettivo di arricchire la scuola con i libri e di promuovere la passione per la lettura tra gli studenti si avvale della collaborazione del Comune di San Salvo.

La proposta culturale, rivolta all’intera cittadinanza, è articolata in una serie di incontri di lettura antimeridiani presso le librerie della città, dove lettori e docenti proporranno a studenti e cittadini un percorso sulla tematica della “Lettura come libertà”, al fine di promuovere l’idea di un’attività ludica, non necessariamente libresca e scolastica, aperta e senza schematismi.

L’iniziativa vivrà il suo momento conclusivo nel pomeriggio di sabato 27 ottobre in piazza San Vitale, con LibrAzioni, un evento articolato che vedrà la collaborazione del Bookbar Herzog e del Museo Civico Porta della Terra. Gli studenti gestiranno, tra musica e teatro, diversi corner di lettura indirizzati a tutte le fasce di età, con una appassionante caccia al tesoro allestita nei punti di maggior interesse del Parco Archeologico del Quadrilatero.

Di seguito il programma dettagliato dell’iniziativa:

lunedì 22

Cartolibreria dello Stadio > legge Gigliola D’Ercole

Martedì 23

Cartolibreria Fabrizio > legge Oriana Guarino

Mercoledì 24

Cartolibreria Carta e Penna > legge Gianfranco Di Panfilo

Giovedì 25

Cartolibreria Il Papiro > legge Oriana Guarino

Centro Culturale Aldo Moro > legge Raffaella Zaccagna

Venerdì 26

Cartolibreria La Coccinella > Legge Gigliola D’Ercole

Sabato 27

Bookbar Herzog > legge Gianfranco Di Panfilo

EVENTO CONCLUSIVO LibrAzioni - Piazza san Vitale e Porta della Terra - dalle 17.00 alle 20.00

Letture, teatro, musica, dialoghi e caccia al tesoro a cura degli studenti del nostro istituto.

Ricordiamo inoltre che l’iniziativa #ioleggoperché dal 21 al 29 ottobre prevede la possibilità di acquistare, presso le librerie convenzionate con il Mattioli (Herzog Book Bar e Cartolibreria Carta e Penna, La Coccinella, Dietro l’Angolo e Il Papiro), dei libri che verranno donati alla biblioteca scolastica con una quota raddoppio da parte degli editori. TUTTI I GENITORI ED I CITTADINI SONO INVITATI, IN QUESTO MODO, A REGALARE UN LIBRO ALLA SCUOLA.