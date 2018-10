Il 7 novembre partirà il corso di scrittura creativa

La Creative Writing nasce nel Midwest degli Stati Uniti negli anni venti del secolo scorso.

Nel 1935 il Writing Workshop diventa il master più prestigioso delle università, come i corsi di scrittura creativa erano diventati presto materie autonome. Da questi corsi ed università escono scrittori come Philip Roth, Ernest Hemingway, drammaturghi come Cormac McCarthy.



Dire creative writing negli anni sessanta vuol dire minimalismo - cultura antitetica a quella del consumismo -, short novel, conceptual art, haiku, tweet: ridurre per racchiudere l'esperienza.

Sembrerebbe che la scrittura - decretando l'inizio della storia umana - possa rappresentare un processo semplicemente capace di suscitare profondi cambiamenti culturali.



Seguendo questo modello didattico, in cui la teoria viene direttamente applicata, in cui le regole vengono apprese per essere superate - per poter meglio essere comprese, per poterle confrontare con la tecnica -, ognuno è naturalmente portato a trovare la strada più congeniale, o forse la più vivace e creativa, per sviluppare la capacità di narrazione e narrazioni.

Il corso inizia mercoledì 7 novembre, alle 18:30, presso il Centro Culturale di San Salvo, si sviluppa in 13 lezioni di un'ora e mezza.

Per gli studenti con più di 16 anni l'attestato di frequenza rilasciato al termine riconosce crediti formativi per le attività extrascolastiche.