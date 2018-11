Appuntamenti “scientofili” all’IIS Mattioli di San Salvo contro l’analfabetismo tecnologico

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 21 al 24 novembre proviamo a dissipare lo spettro dell’analfabetismo scientifico incontrando la scienza e la logica e misurandoci con esse.

Per recuperare nella didattica delle discipline scientifiche la consapevolezza del sapere scientifico come profondamente umano, l’I.I.S. Mattioli di San Salvo promuove una campagna virtuosa conuna serie di attività che hanno come denominatore comune la divulgazione Scientifica utilizzando tutti gli strumenti e tutti i canali a propria disposizione.

Grazie alla sinergia dei dipartimenti scientifici e tecnologici dei tre ordini di istruzione della scuola, sono stati pianificati eventi rivolti ai nostri studenti, ai ragazzi delle medie ed alla cittadinanza tutta:

> Si parte mercoledì 21 novembre, nell’aula magna dell’istituto, a partire dalle 9:00 fino alle 11:00, si terrà un incontro con il prof. Andrea Simoncelli, insegnante di Matematica e Scienze presso l'Istituto Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto. Autore del saggio divulgativo “L’era delle onde gravitazionali”, collabora con le riviste mensili “Le Stelle”, "Nuovo Orione" e “Giornale di Astronomia”, e ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni in ambito astronomico, astrofisico e di storia della scienza.

> Da venerdì 23 novembre, sempre presso l’aula magna, a partire dalle 9:00, una serie di incontri con il dott. Giorgio Dendi, enigmista, crittografo, divulgatore scientifico, blogger e allenatore della Nazionale Italiana per i Giochi Matematici Internazionali. Bancario di professione, vincitore nel 2000 dei Campionati Italiani e Internazionali di Giochi Matematici, collabora con varie riviste, tra cui La settimana Enigmistica e Focus Brain Trainer, ed è stato ospite anche in note trasmissioni televisive, tra cui “Scommettiamo che”.

Gli incontri, patrocinati dal Comune di San Salvo, saranno scanditi secondo il calendario allegato:

23/11/2018

9:00 – 13:00

Aula Magna I.I.S. “Raffaele Mattioli”, Matematica ricreativa (per la scuola secondaria di secondo grado);

15:00 – 19:30

Aula Magna I.I.S. “Raffaele Mattioli”, incontri sul tema Matematica e Gioco d’azzardo (per tutta la cittadinanza);All’incontro sarà presente un referente del Ser.D. dell’ASL di Chieti Lanciano Vasto, esperto di ludopatie.

24/11/2018

9:00 – 13:00

Aula Magna I.I.S. “Raffaele Mattioli”, incontri di Matematica ricreativa (per la scuola secondaria di primo grado)