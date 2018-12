Al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione musicale e di prosa del Teatro Rossetti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il prossimo 9 dicembre il Teatro Comunale Rossetti di Vasto riaprirà i battenti per ospitare il primo dei concerti programmati per la Stagione Concertistica 2018/2019. Il 21 dicembre, invece, prenderà l’avvio la Stagione di Prosa.

Come per il passato la prestigiosa struttura ospiterà musicisti ed artisti di grande livello continuando un percorso che ha portato il Teatro Rossetti all’attenzione nazionale per la qualità degli eventi che si sono succeduti nel corso di questi anni.

“Riparte una nuova stagione musicale e di prosa – ha dichiarato l’assessore ai Beni ed alle Attività Culturali della Città del Vasto, Giuseppe Forte – degna della tradizione del nostro apprezzato Teatro Rossetti. Riparte con due distinti cartelloni che offrono concerti e spettacoli di livello tra i migliori allestiti in Italia. Ancora una volta sarà possibile apprezzare le qualità di musicisti ed artisti di fama internazionale che, con la loro presenza, arricchiranno ancora di più il palmares della nostra prestigiosa struttura culturale”.

Il primo concerto “Invocazione e Danza”, quello della inaugurazione, in programma Domenica 9 Dicembre, vedrà sulle tavole del Teatro Rossetti Raffaele Aguirre (chitarra) e NadegeRochat (violoncello). Il primo spettacolo di prosa, previsto in cartellone per venerdì 21 Dicembre, sarà “Moby Dick, la bestia dentro” con Stefano Sabelli e Giammarco Saurino.

Il Sindaco Francesco Menna ha manifestato il suo compiacimento per la qualità dei due cartelloni allestiti “che mirano al mantenimento di un elevato livello culturale degno della tradizione del nostro prestigioso Teatro Comunale”.

La campagna abbonamenti per la XII stagione concertistica e la V stagione di prosa del Teatro Rossetti prenderà il via lunedì prossimo con una importante novità.

Da quest’anno, infatti, gli abbonamenti, a partire da lunedì 3 dicembre, dalle ore 10,00, saranno gestiti da “Do ityourself” in via Alfieri 35 (4° piano). Info tel: 0873-566140 oppure online sul sito:

www.diyticket.it

Il costo: Euro 120 (ridotto studenti Euro 80) per la Stagione Concertistica;

Euro 80 (ridotto studenti Euro 60) per la Stagione di Prosa.

Il costo posto unico, se disponibile, sarà di Euro 15 (ridotto per gli studenti ad Euro 10).

I calendari delle Stagione 2018/2019 saranno visibili sul sito del Teatro:

www.teatrorossetti.it