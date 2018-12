"Robin Hood nei boschi della Maiella", il secondo spettacolo della stagione teatrale CreatiVita

Secondo appuntamento con la stagione teatrale targata CreatiVita. In scena il 28, 29 e 30 dicembre lo spettacolo per grandi e piccini "Robin Hood nei boschi della Maiella" al teatro del Centro Culturale "Aldo Moro". Un adattamento ambientato in Abruzzo di "Robin Hood nei giardini di Roma" di Gigi Palla. Sul palco Stefania Pascali, Elisabetta Catgiu, Francesco Cervellino, Luigi Cilli e Valentina Fiore, Regia di Luigi Cilli. "Non serve rubare ai ricchi, basta scegliere da che parte stare. E lottare, meglio se con il sorriso come fa Robin Hood trasmettendo al popolo la voglia di ribellarsi ad un sistema non meritocratico, perché la nobiltà “non è un diritto di nascita ma è determinata dalle proprie azioni”. E' possibile acquistare le prevendite presso il Centro Culturale "Aldo Moro" dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Gli orari degli spettacoli sono venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18.

Prezzo del Biglietto al botteghino o in prevendita di 10€.

INFO: 389.5826842 | 327.3220055 | info@atcreativita.it