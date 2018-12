Alessio Romano con "D’amore e baccalà" a San Salvo

Mercoledì 19 Dicembre alle ore 18.30 l’autore Alessio Romano sarà a presentare il suo ultimo romanzo edito da Edt, “D’amore e baccalà”. Dopo un calendario fitto di date che lo ha visto protagonista su tutto il territorio nazionale e all’estero, l’autore incontrerà i lettori nella libreria e Herozg bookbar in via Roma 12 a San Salvo. Per chi vorrà seguirà un aperitivo letterario sempre in compagnia dell’autore a base di baccalà.

Il romanzo

D’amore e baccalà di Alessio Romano (Edt) è il racconto di un viaggio a Lisbona, dell’innamoramento del protagonista nei confronti della città che diventa innamoramento per una studentessa che vive qui, ma è anche una guida turistica che cala il lettore nella particolare atmosfera della capitale portoghese. Si parla molto di cibo, di musica e di letteratura (oltre a Fernando Pessoa e Antonio Tabucchi, si sente l’eco di John Fante, scrittore molto amato da Romano).

Sul fascino di Lisbona scrive Romano: “è una città bipolare e schizofrenica. Cambia completamente e si trasforma. In qualsiasi punto della città uno si trovi, basta fare cinquanta passi e tutto cambia. Si passa dalla salita alla discesa, dalla collina alla pianura, dalla gioia alla saudade. Ci sono sempre due parti diverse dello stesso cuore impazzito.”(Rai Letteratura)

Alessio Romano

nato nel 1978 a Pescara. Ha studiato Lettere Moderne a Bologna e poi Tecniche della Narrazione alla Scuola Holden di Torino dove ancora oggi insegna. A Roma si è laureato con una tesi su John Fante. Il suo primo romanzo “Paradise for All” (Fazi, 2006) salutato dal critico del Corriere della Sera Antonio d’Orrico come uno dei migliori esordi della stagione. E’ autore di “Solo sigari quando è festa” Bompiani e curatore de Gli stonati, manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis (Neo Edizioni).