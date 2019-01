Inaugurata biblioteca scolastica alla scuola dell'infanzia di via Verdi

Il 10 gennaio scorso è stata inaugurata la biblioteca scolastica del Secondo circolo presso la scuola dell’infanzia di via Verdi. Per l’occasione erano presenti le docenti del plesso e il dirigente scolastico Vincenzo Parente.

La biblioteca è stato il frutto del dono di ben 60 libri raccolti grazie al progetto Miur “#Io leggo perché”, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche nata a livello nazionale e che ha visto coinvolgere, anche per questa quarta edizione, diverse realtà scolastiche dall’infanzia alle superiori. Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie aderenti è stato possibile acquistare dei libri e al termine di questa raccolta, gli Editori hanno contribuito con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva. Attualmente “#Io leggo perché” è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata dall'Associazione Italiana Editori.

Al progetto hanno aderito tutte le scuole di San Salvo e grazie a questa raccolta libri all’infanzia di via Verdi del Secondo Circolo Statale sono stati consegnati ben 60 libri. Oltre alla scuola dell’infanzia, la referente del progetto per il plesso della scuola d'infanzia di via Verdi Patrizia Pezzella, congiuntamente al team docente, ha coinvolto anche l’asilo nido comunale Bambi.

“Sono queste esperienze fondamentali per far acquisire ai bambini anche ai più piccoli il valore della lettura dei libri” ha sottolineato il dirigente scolastico Parente nel ringraziare, insieme al team docenti, per il dono ricevuto nelle mani delle varie librerie sansalvesi. Alla inaugurazione era presente anche l’assessore Politiche sociali e della solidarietà e Sanità Oliviero Faienza.