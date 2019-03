'Il tempo e le donne', foto in concorso

Al via la terza edizione del concorso fotografico nazionale "Il tempo e le donne" organizzato da Terziario Donna, sezione della Confcommercio che rappresenta le imprenditrici del Commercio, Turismo e Servizi. Organizzato da Terziario Donna con il supporto del Gruppo Fotografico 'La Genziana' e patrocinato dal Comune di Pescara e dall'Unione Italiana Fotoamatori (Uif), il concorso ha lo scopo di documentare e valorizzare il ruolo e la presenza femminile.

"Potranno partecipare - spiega Daniela Renisi, presidente di Terziario Donna - tutti i fotoamatori maggiorenni, senza limiti di genere e territorio, con massimo 4 foto in formato digitale che rappresentino come le donne occupano e conciliano il tempo della vita quotidiana tra lavoro, famiglia, studio, divertimento, sport, cura di sé". Entro il 12 maggio 2019 inviare la scheda di iscrizione - www.lagenziana.net - e i file con le foto a concorsoterziariodonna@gmail.com. La premiazione si terrà all'Aurum di Pescara il prossimo 30 maggio alle 18.