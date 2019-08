Imprese 4.0, a Guardiagrele un forum per saperne di più

“Come nasce un’impresa 4.0: dalla ricerca alla responsabilità del fare” è il titolo del forum in programma domani pomeriggio a Guardiagrele, nell’ambito della mostra dell’artigianato artistico. L’evento, organizzato da CNA Abruzzo, si propone come una vera a propria rassegna delle principali tematiche che si trova ad affrontare chi voglia oggi fare uso, su larga scala, di processi innovativi; voglia integrare nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro; creare nuovi modelli di business; aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

L’appuntamento dedicato all’innovazione, che realizza un “virtuale” matrimonio con uno dei più prestigiosi contenitori italiani dell’artigianato artistico e di tradizione, quale è appunto considerato quello di Guardiagrele, prevede diversi momenti di approfondimento dedicati a idee, modelli e strumenti per l’avvio e la gestione d’impresa; ai servizi per la creazione d’impresa; ai giovani “Hub 4.0”; alle opportunità della finanza agevolata; al design al tempo dell’intelligenza artificiale; alla ricerca e trasferimento tecnologico per il territorio e le imprese; alle tecnologie che abilitano all’innovazione artigianale. Fino ai modelli di business e alle proposte di valore.