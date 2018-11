Topolino compie 90, l'Italia celebra il compleanno con l'emissione di 8 francobolli per Mickey Mouse

Topolino compie 90 anni e l'Italia festeggia il compleanno del topo più amato con una serie di otto francobolli che celebrano al contempo la produzione e lo sviluppo dei fumetti Disney nel Belpaese annoverandoli fra le eccellenze del sistema produttivo ed economico italiano.

Sono stampati in foglietto gli otto francobolli da 0,95 euro in circolazione dal 3 novembre 2017 con cui l'Italia partecipa alle iniziative per il 90° anniversario della creazione di Mickey Mouse: i dentelli sono tutti illustrati da Giorgio Cavazzano, fumettista italiano apprezzato in tutto il mondo, il quale ripercorre novant’anni di evoluzione grafica della icona disneyana la cui storia è strettamente legata alla cultura e alla società italiana sin dalla sua comparsa nel 1932 nel popolarissimo periodico “Topolino”.

Nel foglietto gli otto francobolli sono disposti su tre file e inseriti in un foglio fustellato; in basso, a destra, è raffigurato un particolare del primo francobollo della serie con Topolino al timone di un vaporetto. In alto, è riprodotto il logo della Disney e, in basso, la firma di Giorgio Cavazzano. Da sinistra a destra, I francobolli stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, raffigurano rispettivamente:

1. Topolino alla guida di un vaporetto tratto da Steamboat Willie (1928), il primo disegno animato di Mickey Mouse realizzato da Walt Disney e Ub Iwerks, e che rappresenta la nascita ufficiale del personaggio;

2. Topolino e Minni di Floyd Gottfredson nelle strisce a fumetti degli anni Trenta;

3. Topolino e Pippo rilanciati in un rinnovato look da Floyd Gottfredson degli anni Quaranta;

4. Topolino e Pluto di Paul Murry negli anni Cinquanta;

5. Topolino nel ruolo di Dante e Pippo in quello di Virgilio in una rivisitazione della più importante opera della letteratura italiana La Divina Commedia di Dante Alighieri che il pittore e scultore italiano Angelo Bioletto illustrò nel 1950 per il giornale “Topolino”;

6. Topolino e Atomino Bip Bip del fumettista italiano Romano Scarpa del 1959;

7. Topolino e Pippo in versione fantasy tratti dalla famosa saga della Spada di Ghiaccio ideata da Massimo De Vita nel 1982;

8. Topolino e Minni di Giorgio Cavazzano.

La vignetta del foglietto raffigura Topolino nel ruolo di Dante e Pippo in quello di Virgilio in una rivisitazione della più importante opera della letteratura italiana La Divina Commedia di Dante Alighieri che il pittore e scultore italiano Angelo Bioletto illustrò nel 1950.

