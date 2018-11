Casalbordino protagonista a "Mezzogiorno in famiglia" su Rai2

Casalbordino in onda su rai 2 nella trasmissione "Mezzogiorno in famiglia", il programma televisivo ideato e diretto da Michele Guardì e che vede sfidarsi ogni weekend due Comuni in vari giochi divertenti. Casalbordino per l'occasione cerca 7 ragazzi e 7 ragazze (5 titolari e 2 riserve per ogni sesso) per poter formare la squadra che rappresenterà il paese il 7 e 13 dicembre per le prove e la registrazione del programma. Inoltre il Comune cerca artigiani, artisti, associazioni, scuole, operatori turistici, hobbisti e collezionisti per partecipare alla trasmissione l'11 dicembre. Per presentare la propria candidatura è possibile rivolgersi al Comune di Casalbordino.