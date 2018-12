Chi sa la storia del gatto con la statua di santa Lucia a San Salvo?

La statua di Santa Lucia non c'era nella chiesa vecchia. La devozione era ristretta alla famiglia di dell'attuale vescovo e allora sacerdote della parrocchia di san Nicola a San Salvo, Piero Santoro, soprattutto al padre, vittima di un incidente ad un occhio negli anni in cui gestiva un negozio a Vasto.

Don Piero, poi, aveva avuto occasione di constatare quanto fosse grande la devozione per Santa Lucia negli anni di seminario trascorsi a Verona. Mentre si stava costruendo la chiesa nuova, questi discorsi sono usciti fuori durante un gruppo adulti di Azione Cattolica. Uno di loro, Pippo Circo, allora dipendente dell'Agip di Montalfano poi rientrato in Sicilia ed originario di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, si rese disponibile ad affrontare le spese per la realizzazione di una statua di Santa Lucia da collocare nel nuovo tempio.

Un peccatore offre alla comunità e chiede una preghiera (scritta sulla base della statua di santa Lucia)

La statua fu commissionata allo scultore Giuseppe Stufflesser, di Ortisei, autore anche del Cristo Risorto sospeso sull'altare, della statua della Madonna e della nuova statua di San Nicola.

All'inizio degli anni novanta avvenne un particolare curioso. La statua era collocata all'interno di una teca posizionata dove attualmente c'è l'uscita dello scivolo dei disabili. C'erano state infiltrazioni d'acqua dal soffitto dopo una settimana di forti piogge, e la teca si era inzuppata d'acqua. Si era reso necessario, quindi, spostarla di qualche metro per consentire la riparazione del soffitto e lasciare aperta la porta a vetro anteriore per far circolare l'aria e asciugare velocemente la teca.

Ogni giorno, all'apertura della chiesa, ai piedi di Santa Lucia trovavamo appisolato un gatto che si intrufolava la sera e si andava a posizionare in quel cantuccio per passare la nottata tranquillo. Dopo un po' di tempo la teca è stata chiusa nuovamente ed il gatto non si è più visto.