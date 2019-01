Una coppia di sposi degli anni '30 ha generato tutto questo

La famiglia è un dono meraviglioso di Dio per la persona e per la società e che produce frutti incredibili che si tramandano di generazione in generazione. Un incontro di due nipoti di una coppia di sposi del 1936 due mesi fa hanno pensato: "Perchè ritrovarsi solo nei funerali? Vogliamo organizzare una bella sorpresa per i nostri genitori e fare una grande festa con l'intera famiglia dei nostri nonni?". Ecosì le cugine Angiolina, Vania, Catia Tiziana, Mirella e Crisitina si sono messe all'opera.

E cosi hanno fissato una data, scelto il ristorante e organizzato il tutto come la festa di un matrimonio. Sono stati coinvolti tutti i membri delle quattro generazioni, frutti buoni di quell'amore sbocciato tra un uomo e una donna ben 82 anni fa. Senza farlo apposta la data scelta è stata quella in cui la Chiesa celebra la Santa Famiglia ossia l'ultima domenica di dicembre, quest'anno il 30 dicembre!

I fratelli sono rimasti a bocca aperta quando sono entrati nel ristorante e hanno ritrovato tutti i loro parenti. Quanto dovevano essere gonfi d'amore e di stupore quei cuori in quegli istanti! Molti dei più piccoli neanche si conoscevano. La cugina più grande di tutti Angiolina Colameo ha letto una lettera scritta per l'occasione che ha fatto commuovere grandi e piccoli. La figlia di Edda, Daniela Ferrante (sorella di Valdo Ferrante, uno dei camionisti più simapatici e conosciuti su Facebook) ha raccontato nei minimi dettagli la storia del parto trigemellare e di come la mamma sia sopravvissuta alla tragedia. Non è mancata la torta con la foto dei nonni e il ricordino finale realizzato da una delle nipoti che ha dormito con la nonna fino a sedici annii: un portafoto realizzato da Luciana Colameo con il panno lencio con la foto dei nonni da attaccare al frigo con un magnete. E ovviamente non mancava neanche il fotografo, il nipote Simone Colameo.

I nonni in questione sono Santina Angela Torricella, di orgini sansalvesi e Pasquale Colameo, originario di Monteodorisio ma nato e cresciuto a San Salvo. Si sono sposati il 21 marzo del 1931 prima al comune e dopo 8 giorni in chiesa. In quell'epoca il rito in chiesa non era riconosciuto ed era considerato un lusso che non tutti si potevano permettere. Solitamente si andava prima al comune e subito dopo in chiesa. Ma quel giorno questo non fu possibile a causa della tantissima neve che stava vicino alla chiesa. E così dopo otto giorni si dovettero rivestire con gli abiti nuziali per celebrare il loro matrimonio.

Da questo matrimonio sono nati 7 figli: Salvatore, Onorina, Edda e altre due gemelle morte a soli sei mesi di vita per via di una gastroenterite, Vittorio e Remigio