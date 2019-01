Gennaio. Luna calante: cosa fare nell'orto, nel frutteto e nel giardino

GENNAIO- LUNA CALANTE

Cosa fare nell'orto:

- Seminare in piena terra, senza passare per il vivaio: aglio invernale, bietole da taglio, carote, cipolla invernale, erba cipollina, fave, piselli, timo.

- Trapiantare (se il clima non è troppo rigido oppure in luogo riparato): aglio, asparagi (la partte interrata), carciofi, cipolla in bulbo.

- Seminare in coltura protetta (letti caldi, vivaio o serra): cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cicoria, cipolla, crescione, lattuga a cappuccio, lattuga da taglio e da raccolta, rapa, ravanello, sedano, spianci, valerianella.

- Imbianchire i radicchi.

- Concimare e sarchiare la carciofaia e l'asparagiaia.

- Preparare gli impianti di fragola.

- Interrare facelia, senape, spinacio e altre specie per la concimazione verde.

Cosa fare nel frutteto:

- Tagliare i culmi di bambù nelle regioni meridionali.

- Potare lampone, melo, pero, ribes e sfoltire il castagno.

- Raccogliere marze per gli innesti.

- Si può innestare il mandorlo.

- E' ora di concimare il frutteto.

Cosa fare nel giardino:

- Vangare le aiuole o le fioriere, per prepararle alla prossima stagione di semina e per esporre le uova di insetti nocivi in modo da impedirne lo sviluppo.

- Controllare i bulbi messi a riposo a novembre ed eliminare quelli che sono stati intaccati da muffe e marciume.

- Potare il glicine, asportando i getti laterali dei rami più grandi fino a lasciare tre germogli.

- Potare le rose se le gemme appaiono già ingrossate, eliminando i rami secchi o attaccati da batteri, quelli troppo sottili o quelli interni che sottraggono luce e aria alla chioma.

- Potare le siepi sempreverdi (bosso, ligustro, tasso ecc) prima che emettano i germogli.

- Pulire tutte le piante.

- Tagliare i culmi di bambù nelle regioni meridionali.