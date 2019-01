Nel 1937 un parto trigemallare stupì tutti i sansalvesi

LE GEMELLE COLAMEO

Sono passati ormai 81 anni da quel 21 febbraio del 1937 ma molti lo ricordano come fosse accaduto ieri, soprattutto chi è della famiglia.

Santina Angela Torricella, con lo stupore del marito, Colameo Pasquale e la meraviglia dei parenti, verso le tre del mattino, di quel giorno, diede alla luce, con parto naturale tre gemelle. Pesavano 2500 grammi ciascuna e la nascita avvenne a San Salvo in una casa al n°

5 di via Risorgimento. Con l'aiuto della levatrice "Donna Emma", vennero scelti i nomi che appartenevano a personaggi importanti dell'epoca e per questo, le bambine, ricevettero in dono mille lire e una medaglietta di rame per ciascuna con figura dei Savoia insieme a una foto della famiglia

reale. I nomi scelti erano e rispettivamente appartenevano, guardando la foto da sinistra:

ELENA EDDA MARIA PIA (famiglia reale), MARIA RACHELE GIUSEPPINA (famiglia Mussolini) TERESA BRUNA GABRIELLA (famiglia reale)

Le cognate Maria, Assunta e la nonna materna delle bimbe, Elisa Granata, andarono ad aiutare in casa e durante le notti seguenti cucirono e prepararono il corredino. Tutto il paese andò a conoscerle, anche i bambini delle scuole e per un paio di mesi le visite non mancarono.

Nonna che chiamavano affettuosamente "Angelalle", rimase a letto per un mese prima di potersi riprendere...Neanche tanto, visto il parto eccezionale!

Una delle gemelle era mia mamma e precisamente quella che nella foto è posizionata in mezzo. Lei è l'unica vivente oggi grazie ad un caso fortuito che la volle lontano da casa nel momento della tragedia.

Infatti "Angelalle" non riusciva ad allattare tutte e tre e così diede mia mamma a un'altra donna, Concettina Spadaccini, di Vasto perché la nutrisse. Grazie a

questo cambiamento, si salvò dalla gastroenterite che invece colpì e uccise le altre due bimbe a cinque mesi, portando la mia povera nonna quasi sull'orlo di un esaurimento.

Appena il pericolo fu debellato, Edda tornò a casa ma naturalmente, passò molto tempo prima che nonna si riprendesse del tutto e ciò avvenne con la nascita di un altro figlio, Vittorio.

Questa è dunque l'unica foto delle gemelle e l'unico ricordo di quel momento eccezionale e meraviglioso della famiglia Colameo.

Nella foto possiamo notare un particolare: lo sguardo spaventato della mamma dovuto allo scoppio della polvere di magnesio, posta sulla macchina fotografica, che generava il lampo luminoso.



La nipote Ferrante Daniela