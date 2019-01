Luna crescente: cosa fare nell' orto, nel frutteto e nel giardino

Nella notte di oggi inizia il primo novilunio dell'anno; per tutto il periodo fino alla luna piena del 4 Febbraio è consigliabile seguire questi consigli per una buona riuscita delle seguenti attività agrarie e di floricoltura:

Cosa fare nell'orto - Seminare in setti caldi: in vivaio o serra il basilico, melanzana, peperone, pomodoro, cetriolo, melone. Seminare a dimora: agretto, ravanello e rucola (solo se non si verifica un periodo molto freddo altrimenti rimandare alla prossima Luna nuova). Seminare in coltura protetta: cicoria, rapa e sedano ( ma anche rucola e ravanello). Raccogliere nell'orto: Cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo rapa, cavolo, cappuccino, cavoletti di Bruxelles, cicoria, indivia, carciofo, porro e radicchio ( in coltura protetta si raccoglie ravanello e rucola).

Cosa fare nel frutteto - Piantare e trapiantare: alberi e arbusti da frutto. Raccogliere: le talee dal vivaio e metterle in una fossa riparata. Nel frutteto Mediterraneo: raccogliere arancia ,bergamotto, cedro, clementina, mandarino, mandarancio, pompelmo e limone.

Cosa fare nel giardino - Seminare nei semenzai riscaldati: begonia, cineraria, garofalo, petunia, salvia ornamentale, piante annuali da fiore. Piantare: alberi, arbusti, rampicanti e rosai.