Cameraman Rai ai nostri giovani:"Mi batterò per vedere le vostre immagini e la vostra testimonianza!"

Oggi si entra nel vivo della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù che si protrarrà fino al 27 gennaio 2019. Il tema scelto per quest'anno è “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola”.

Ieri i sei giovani sansalvesi che in questi giorni si trovano a Panama, luogo scelto per questo grande evento di fede, sono stati intercettati da un cameraman Rai che dopo averli visti e ascoltati lungo le strade ha inviato a Angelo Di Bartolomeo questo messaggio:

Buogniorno! Grazie per la testimonianza e le belle immagini! Quasi quasi mi faccio adottare da voi e vengo a farmi la GMG a tempo pieno! Allora, in queste giornate di attesa del Papa stiamo facendo il "contorno", ovvero le cose e le situazioni che aspettano il Papa. Quindi per ora diciamo non servirebbero.

Il 22 gennaio, col volo papale, arriva un'altra giornalista Rai (Vania De Luca) con la quale lavoro e che potrebbe avere voglia di fare una "finestra social". I giorni "caldi" saranno ovviamente quelli finali, e l'evento clou è la veglia. In quei frangenti la vostra testimonianza sarà credo decisiva (ovviamente come immagini, la scelta finale la fanno sempre i giornalisti... ma io mi batterò per vedere le vostre immagini e la vostra testimonianza! Buona giornata e buon divertimento! Oggi noi andiamo al canale di Panama e ai quartieri poveri...

Antonio, cameraman Rai