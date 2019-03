Nell’Abetina di Castiglione Messer Marino l’abete bianco più alto d’Italia

Nell’Abetina di Castiglione Messer Marino in una forra poco profonda, a poca distanza dalle sorgenti dei Fiumi Treste e Sinello è stato recentemente scoperto un esemplare di Abete Bianco alto 50 metri, che risulta essere l’albero più alto d’Italia allo stato spontaneo. L’abetina di Castiglione, da molti definita la valle incantata, è uno dei pochi boschi di abete bianco in Italia. Il lupo e il gatto selvatico dominano il territorio mentre si può avvistare in volo il nibbio reale. Il bosco che si estende per circa 630 ettari è stato inserito nei Siti di Interesse Comunitario.

L'Oasi naturale Abetina di Selva Grande è un'area naturale protetta dell'Abruzzo istituita nel 1996 ed è una delle Oasi delle Abetinegestite dal Wwf Italia.