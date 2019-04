Matrimonio finito male in Abruzzo: lo sposo trovato a fare sesso con un amico

Matromonio senza lieto fine in Abruzzo. Al momento del taglio della torta lo sposo sarebbe stato sorpreso a “festeggiare” in modo diverso: è stato trovato da un parente della sposa in bagno a fare l’amore con un amico. Lo stavano cercando e pensavano si fosse sentito male o fosse uscito a fumare. A raccontare l’episodio il musicista della cerimonia, Willy, che ha spiegato ai “Lunatici” di Rai Radio2 che la donna, una volta scoperto il tradimento a pochi minuti dal “sì” del suo partner, è scoppiata in lacrime. Al musicista è stato chiesto dai parenti degli sposi di smettere di suonare, “perché non c’è più nulla da festeggiare”, avrebbero detto. "Per carità, non c'è niente di male a far l'amore tra uomini, ma se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico..." ha aggiunto Willy, "C'è qualcosa che non va”.