02/02/2020, dopo 909 anni torna la data palindroma

Il gioco dei palindromi è il gioco più antico del mondo, pare che risalga addirittura al III secolo avanti cristo ad opera del poeta Sotade. Consiste nell'organizzare una parola, una frase di senso compiuto o un numero che si leggano allo stesso modo in entrambe le direzioni. Notissimo è il palindromo letterario che coinvolge la nostra capitale "Amori di Roma" o il meno noto "In girum imus nocte ecce et consumimur igni" Latino che significa "Andiamo in giro di notte ed ecco, siamo consumate dal fuoco" riferito forse alle falene che, attratte dalla luce di una lanterna finiscono per uccidersi col suo fuoco. Ma se le possibilità di palindromi da costruire con le parole e anche con i numeri sono davvero infinite, non lo sono altrettanto per le date soprattutto considerando che nel mondo non vengono scritte sempre allo stesso modo. Nei paesi anglosassoni infatti si annota prima il mese, poi il giorno e poi l'anno mentre in Italia si comincia dal giorno e si prosegue poi con il mese e l'anno.Considerando questa doppia possibilità i palindromi che si vengono a creare con le date sono soltanto 366 su un totale di 10mila anni. Vale quindi la pena soffermarsi un attimo sulla data palidroma che ricadrà domani 2 febbraio 2020 ovvero 02022020 unica nel suo genere che viene dopo un'attesa di 909 anni dal'11 novembre 1111 ovvero 11111111. Insomma potremmo dire effettivamente di aver vissuto un giorno particolare e irripetibile anche se a solo un anno di distanza ma soltanto per noi italiani ce ne sarà un'altra, quella del 12 febbraio 2021, 12022021. Altri esempi di date palindrome del passato validi solo in Italia sono stati il 10 febbraio 2001, 10022001, il 20 febbraio 2002 : 20022002 e il 1 febbraio 2010: 01022010