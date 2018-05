Sabato 19 maggio la presentazione del libro "Ripensare il territorio"

Sabato 19 maggio alle ore 18 presso la Casa della Cultura Porta Della Terra in corso Umerto I a San Salvo ci sarà la presentazione del libro "Ripensare il territorio. Percorsi e strategie per la rivalutazione dei beni collettivi locali", edito da Franco Angeli.

Il libro riporta l'indagine realizzata nell’area di crinale fra l’Abruzzo e il Molise, che va sotto il nome di Valle del Trigno, ha come obiettivo quello di individuare i percorsi da seguire e i soggetti da coinvolgere per valorizzare i beni collettivi di questo territorio in un quadro sistemico e inter-istituzionale di azioni e proposte utili a promuoverne il capitale umano, sociale ed economico.

Nell'era dell'economia globale, in cui i flussi demografici, economici e finanziari si muovono in modo sempre più veloce e imprevisto, i territori e le comunità locali, se non vengono organizzati per competere, rischiano isolamento e regressione demografica. Competere e interagire correttamente con i flussi mondiali significa in primo luogo acquisire consapevolezza del territorio, della sua storia, dei processi che lo caratterizzano e mettere "a sistema" i diversi attori che in esso vivono e operano. È sulla base di queste considerazioni che la Confederazione UN.I.PMI - Unione dell'Industria e delle Piccole e Medie Imprese - ha promosso questa indagine nell'area di crinale fra l'Abruzzo e il Molise che va sotto il nome di Valle del Trigno. Suo obiettivo è stato quello di individuare i percorsi da seguire e i soggetti da coinvolgere per valorizzare i beni collettivi di questo territorio in un quadro sistemico e inter-istituzionale di azioni e proposte utili a promuoverne il capitale umano, sociale ed economico.



Eide Spedicato Iengo, già professore associato di Sociologia Generale nell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", si occupa da anni della crisi del patrimonio culturale nella società tardo-moderna, della condizione femminile, della realtà delle migrazioni, della dialettica inter e trans-culturale, dello sviluppo locale.



Fabio Travaglini è esperto di management pubblico e di politiche di sviluppo locale. Giornalista pubblicista, curatore della rivista "Presenza&Azione" (periodico di economia e cultura d'impresa), è autore di numerose pubblicazioni sullo sviluppo imprenditoriale dell'Abruzzo. Dal 2009 al 2015 è stato Segretario Generale della Confederazione UN.I.PMI, associazione datoriale di rappresentanza delle Piccole e Medie Imprese.



Orazio Di Stefano, giornalista e sociologo, è stato direttore di periodici locali e attualmente è editorialista di San Salvomare.it. È presidente dell'Associazione per la Ricerca ed azione e ha pubblicato numerosi saggi sulla realtà locale abruzzese. Al momento è impegnato nella preparazione di un volume sul rapporto tra alimentazione e identità territoriale.



Indice

Fabio Travaglini, Presentazione

Arnaldo Mariotti, Prefazione

Eide Spedicato Iengo, Introduzione

Eide Spedicato Iengo, Sviluppo locale e scenari globali. Quale rapporto?

Lia Giancristofaro, Il binomio cultura-sviluppo: la sfida della sostenibilità e della creatività culturale

Simone D'Alessandro, Creatività nei sistemi locali: le relazioni paradossali tra problemi e soluzioni

Orazio Di Stefano, Lezioni dal territorio. Il caso dell'area del Trigno-Sinello

Eide Spedicato Iengo, Il disegno della ricerca. "Fare sistema" nell'area del Trigno-Sinello

Fabio Travaglini, Uno strumento di sviluppo locale: il marketing territoriale

Armando Cirillo, Società del loisir e nuove forme di offerta turistica

Arpalice Gabriele, Il turismo di comunità

Fabio Travaglini, Il turismo enogastronomico e la ricerca dell'autentico

Claudia Rapposelli, Turismo in una riserva zooantropologica

Simone D'Alessandro, Social networking e turismo in Abruzzo: la catena relazionale rovesciata tra domanda e offerta turistica nel web

Bibliografia di riferimento

Notizie sugli autori.

(Dal sito della casa editrice Franco Angeli)