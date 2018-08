Estate a San Salvo, gli eventi in programma oggi domenica 12 agosto:

18:00 Mercatini "L'ARTE DEL SAPER FARE" - Ass. ProLoco San Salvo - Via Vespucci

6^ EDIZIONE REGGAE SUMMER FESTIVAL Street Food – Piazzale C. Colombo: QUARTIERE COFFEE

21:00 SAN SALVO IN… CANTO Abruzzo e folklore - Centro diurno anziani "Labrozzi"- Piazza Papa Giovanni XXIII