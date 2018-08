“Tu sì che vali”, a Cupello la quarta edizione del talent made in Abruzzo

Il 24 e 25 agosto a Cupello (Ch) si terrà la quarta edizione del talent “Tu sì che vali”. Giuria Tecnica altamente qualificata, 120mq di palco, diretta streaming, 20 concorrenti attentamente selezionati e pronti a mettersi in gioco e presidente di giuria della finale il noto regista, attore e showman Paolo Ruffini: queste le caratteristiche dell’edizione di organizzata dall’associazione di promozione sociale “3punto1” che si occupa di favorire la crescita culturale e artistica dei giovani e meno giovani presenti sul territorio abruzzese, nonché di promuovere il talento che molto spesso non trova spazi idonei per essere espresso. L’evento, che si terrà in piazza Garibaldi, è strutturato in diverse discipline artistiche quali danza, recitazione, canto e qualsiasi altra forma di spettacolo ed intrattenimento; ogni concorrente darà spazio al proprio talento e la giuria tecnica, composta dal pianista internazionale Marco Colacioppo, dall’autore e compositore Fabio Falcone, dalla cantautrice Lara Molino, dall’autore e compositore Marco Santilli e dalla ballerina professionista e insegnante di danza Francesca Zacco, decreterà il vincitore. Le preselezioni sono state curate dagli organizzatori che in questi mesi hanno scelto i concorrenti adatti al talent che si esibiranno nella prima serata, durante la quale saranno scelti dalla giuria i finalisti che avranno accesso alla serata finale, quella del 25. A fine serata sarà decretato il vincitore di “Tu sì che vali” 2018.​ “Crediamo che questo tipo di eventi - spiegano gli organizzatori dell’associazione 3punto1 - rappresentino una miniera preziosa in cui si trovano spunti per lo sviluppo di percorsi che aprono alla formazione dell’individuo, oltre che alla possibilità di identificarsi in una particolare area dell’essere”. “La nostra associazione– aggiungono - lavora essenzialmente all’interno del territorio per stimolare, far crescere e coinvolgere i ragazzi, i giovani ed i meno giovani nell’ambito artistico, dando loro la possibilità di esprimersi attraverso il palcoscenico”. Tante le novità dell’edizione 2018 tra le quali due workshop di musica e due di recitazione curati dalla Music Player Academy di Vasto e da S.M.O. Lab e un workshop di danza messo in palio dalla scuola Binario 3D di Pescara di Francesca Leone, Alessandra Bequadro e Giacomo Perfetti. Questi i premi che saranno consegnati ai vincitori: il primo classificato riceverà un premio in denaro di € 300,00 da utilizzare per coltivare il proprio talento, il secondo e il terzo classificato riceveranno l’esclusivo attestato di “Tu sì che vali”. Saranno conferiti poi altri riconoscimenti, ovvero il Premio “Tu sì che sei Connesso” per il concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di voti dal web nel corso delle due serate, il Premio “Giuria Tecnica” per il concorrente appositamente selezionato dalla giuria e il Premio “Simpatia” per il concorrente appositamente selezionato dall’organizzazione. L’appuntamento è per il 24 e 25 agosto a Cupello dalle ore 21 in poi.