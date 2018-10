Corsa e camminata per salute e prevenzione nella 'Wine Run' a San Salvo

Appuntamento domenica 14 ottobre per la 'Wine Run' a San Salvo, gara podistica inserita nel circuito 'Corrilabruzzo' e camminata non agonistica promossa dai Supermercati Raspa, assieme alla Podistica San Salvo ed al Comune, con ricavato da devolvere all’associazione 'Lory a Colori', realtà attiva nel territorio a supporto dei malati oncologici e dei loro familiari.

Alla presenza di Nicola Raspa dei Supermercati Raspa, di Monica Marinari, presidente di 'Lory a Colori', dei rappresentanti della Podistica San Salvo Pasqualino Onofrillo e Giampaolo Colameo, degli assessori allo Sport ed alle Manutenzioni Tonino Marcello e Giancarlo Lippis, si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si svilupperà tra sport e solidarietà. "Ci aspettiamo un'ampia partecipazione - ha detto Nicola Raspa -, anche e soprattutto da parte di tante famiglie sansalvesi alla camminata non agonistica, così da essere ancora più di sostegno all'associazione 'Lory a Colori' e alle sue preziose attività".

Monica Marinari, poi, nel ricordare alcune delle attività promosse dal sodalizio, si è soffermata sul progetto 'Niente scuse per la salute' cui il ricavato sarà destinato, a beneficio degli studenti e dedicato alla loro sensibilizzazione sui corretti stili di vita, attraverso la realizzazione di uno speciale concorso.

Per Pasqualino Onofrillo importante da rimarcare la sinergia in atto tra istituzione, associazionimo e imprenditoriale locale, in uno spirito di collaborazione che a San Salvo è particolarmente presente.

Una visione sulla parte sportiva della manifestazione è stata posta in evidenza da Giampaolo Colameo. Il percorso della gara agonistica, di 13 chilometri, si svilupperà tra il centro cittadino, la campagna e la zona industriale, con arrivo e partenza fissati in via Gargheta, dinanzi la sede del Supermercato Raspa, da dove partiranno anche la camminata, per 2,4 chilometri, e la gara dei bambini.

"Il 14 ottobre corri per la Salute e la Prevenzione", l'invito finale dei promotori.