Il programma 2018/2019 "Aquilotti San Salvo" si arricchisce di due nuovi campionati

Venerdì 12 ottobre, alle ore 12.30, presso la sala consiliare del comune di San Salvo, la società "Aquilotti San Salvo" presenteranno il loro programma sportivo per la stagione 2018-2019, infatti è già noto a tutti, che quest'anno oltre alle attività di scuola calcio e oltre alle categorie di giovanissimi e allievi, si aggiungono nel programma due nuovi campionati, ovvero il campionato juniores e il campionato di 3° categoria. Ospite dell'evento sarà l'ex calciatore di Napoli,Lazio,Ascoli e Bologna Bruno Giordano. Giocatore che oltre alle squadre di club ha indossato anche per diverse volte la maglia della nazionale italiana. Dopo la presentazione in comune, l'evento continuerà nel pomeriggio presso lo stadio "Vito Tomeo" di Via stingi dove Bruno Giordano assisterà agli allenamenti.