Secondo appuntamento con l'Azione Cattolica della parrocchia di San Nicola: Pier Giorgio Frassati

Questa sera, per il secondo venerdì nel mese di ottobre, l' Azione Cattolica della parrocchia di San Nicola, dopo la preghiera del rosario presenterà un testimone del Vangelo.

Questa sera 12 ottobre sarà presentata la figura di Pier Giorgio Frassati.

"Era veramente un uomo, quel Pier Giorgio Frassati che la morte a 24 anni ghermì. Ciò che si legge di lui è così nuovo insolito che riempie di riverente stupore anche chi non divide la sua fede. Giovane ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. Credente in Dio, confessava la sua fede con aperta manifestazione di culto, concependola come una milizia, come una divisa che si indossa in faccia al mondo, senza mutarla con l'abito consueto per comodità, per opportunismo, per rispetto umano.(Filippo Turati)

«Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere ma vivacchiare...» (Pier Giorgio Frassati)

