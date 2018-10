https://parrocchie20.cittanet.net/2018/10/20/con-gerico-in-festa-domani-il-braccio-destro-di-don-oreste-benzi-don-aldo-buonaiuto-a-san-salvo/

Gerico in festa….

Un appuntamento molto importante, sia per me sia per i volontari dell’associazione “Gerico”, per ricordare la nostra amatissima Maria Giulia Moretta per noi testimone di carità e amore verso la nostra città e di esempio sempre vivo di servizio all’altro e alla Chiesa.

Gerico in festa crea un’occasione per la nostra comunità e la nostra città per sostare e riflettere ancora una volta sui temi della carità, della fraternità e della misericordia.

Il nostro parroco don Beniamino da subito ha accolto, con grande entusiasmo, l’organizzazione e il vivere di questo evento, che per noi si ripete amorevolmente da sei anni, colgo l’occasione per ringraziarlo per quanto quotidianamente opera in e per la comunità, un dono prezioso che custodiremo con cura e amore fraterno.

Quest’anno sarà in mezzo a noi don Aldo Buonaiuto (leggi), volto carismatico dell’associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” fondata da don Oreste Benzi, un testimone che ha fatto della strada, dei poveri e dei perseguitati una ragione di missione e di vita.

Tutto questo è stato possibile per l’impegno, la volontà, la disponibilità, l’aiuto e la meravigliosa collaborazione di tanti volontari della comunità; rivolgo a tutti l’invito ad offrire un po’ del proprio tempo per il volontariato aiutandoci ad ampliare le risorse dell’associazione.

Un ringraziamento di cuore ad ognuno.

La Caritas Parrocchiale GERICO invita la cittadinanza tutta a partecipare al convegno- testimonianza “SIAMO SULLE STRADE DEI POVERI” che si terrà DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 alle ore 19.00 presso l’Auditorium Paolo VI della parrocchia di San Nicola.