Adorazione Eucaristica nella chiesa di San Giuseppe

Ogni giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso la chiesa di San Giuseppe viene esposto il Santissimo Sacramento.

L'adorazione Eucaristica è l'occasione per vivere momenti di grande intimità con Dio.

Edith Stein, la santa Compatrona d’Europa, scrive in una sua lettera: “Il Signore è presente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, non per sé stesso, ma per noi: perché è la sua gioia stare con gli uomini. E perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. La conseguenza per quanti pensano e sentono normalmente è quella di sentirsi attratti e di soffermarsi lì ogniqualvolta e finché è loro concesso”.

