Con Enrico Beruschi a San Salvo, l'opera alla portata di tutti

La città di San Salvo si sta distinguendo sempre più come una città che ama la musica. Una banda cittadina, un'orchestra giovanile, corsi di musica nelle scuola primaria, una sezione musicale alle scuole medie e le diverse associazioni di musica presenti in città hanno indotto l'assessorato alla Cultura a sposare un'iniziativa dell'orchestra "C. Monteverdi" di Ripa Teatina, diretta dal Maestro Fausto Esposito, volta a dare risalto a Santa Cecilia, la patrona della musica, di strumentisti e cantanti.

Il 22 novembre alle ore 20.30 presso la palestra di Via Verdi l'Orchestra Giovanile "Claudio Monteverdi" terrà il concerto "Santa Cecilia" dedicata a una grande opera musicale "La Traviata"

La traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi basata su "La signora delle camelie", opera teatrale di Alexandre Dumas, e tratta da una storia vera.

Un inedito Enrico Beruschi, appassionato ed esperto delle musiche di Verdi, reciterà i brani dell'opera per facilitarne la comprensione.