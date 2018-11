Appuntamento con la solidarietà, cena di beneficenza del Lions San Salvo per l'Oncologia di Pescara

Come ogni anno si ripete il tradizionale appuntamento con il vino novello e la solidarietà del Lions Club San Salvo. In collaborazione con l'associazione Lory a Colory vsi terrà una cena di beneficenza venerdì 24 novembre, alle ore 20:00 presso il ristorante Il Salice. Durante la serata si parlerà di oncologia pediatrica e sarà organizzata una lotteria il cui ricavato sarà devoluto al reparto oncologico dell'ospedale di Pescara. Tutti sono invitati a partecipare, anche i non soci.

Menu adulto 25 euro, menu bambino 15 euro. Per info e prenotazioni: 3475559216