Allo Sport Village di San Salvo il Campionato regionale assoluto in vasca corta

Una domenica impegnativa, quella del 18 novembre prossimo, presso la piscina dello Sport Village di San Salvo, dove si terrà il Campionato regionale assoluto in vasca corta. Una gara molto importante organizzata dal Comitato regionale F.I.N. Abruzzo che quest’anno ha deciso di svolgere questo importante evento presso lo Sport Village di San Salvo. L’importante manifestazione vedrà gareggiare atleti abruzzesi e molisani delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores, di età compresa tra i 13 ed i 20 anni. Tra di loro atleti di ottimo livello con alle spalle partecipazioni a campionati nazionali. “Siamo davvero molto orgogliosi di questo riconoscimento che la Federazione Italiana Nuoto ha voluto darci, scegliendo la nostra struttura per disputare il Campionato – dichiara Gianmichele Fidelibus presidente dello Sport Village – abbiamo profuso molto impegno in oltre vent’anni di attività per formare giovani atleti e per migliorare una struttura che offre oggi sport a 360°”. Nell’arco della giornata, i giovani talenti si avvicenderanno nei vari stili e nelle varie distanze. Al mattino assisteremo ai 400 m. stile libero, 100 m. rana, 50 m. sl, 200 m. dorso, 200 m. misti, 200 m. delfino, 100 m. sl, 50 m. rana, staffetta 4x50 m. misti, 1.500 m. sl. Nel pomeriggio 100 m. do, 100 m. misti, 200 m. sl, 50 m. do, 200 m. rana, 100 m. delfino, 400 m. misti, 50 m. delfino, staffetta4x50 m. sl, 800 m. sl. Per chi ama questo sport, per coloro che vorrebbero conoscerlo meglio e per chi non vuole perdersi questo evento natatorio di grande livello, l’inizio delle gare è previsto, alle ore 09.00, quelle del mattino e alle ore 15.00 le gare del pomeriggio.