"Dalla culla a 100 anni", incontro tra bambini e anziani domenica 18 novembre a "Casa di Elena"

"Dalla culla a 100 anni" è il nome dell'incontro che si svolgerà nella mattina di domenica prossima 18 novembre, presso la residenza-casa famiglia "Casa di Elena". L'incontro promuove l'interazione tra i bambini del nido "Mary Poppins" e anziani in un gioco di manipolazione dell'argilla per costruire plasmando. Un modo per vivere insieme emozioni nelle diverse età. Un'occasione di osservazione nell'interazione.